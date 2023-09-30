انطلاق أول مؤتمر سنوى لحزب المحافظين تحت قيادة ريشى سوناك فى مانشستر الأحد

كتبت ــ رباب فتحى

ينطلق المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، البريطانى في مانشستر يوم الأحد، وهو أول مؤتمر يعقد فى ظل رئاسة ريشي سوناك للوزراء وزعامة الحزب.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إنه من المتوقع أن يستخدم سوناك هذا الحدث لتقديم مجموعة من السياسات المؤيدة لسائقي السيارات، بما في ذلك تصعيب الأمر على المجالس لتحديد مناطق بسرعة 20 ميلاً في الساعة وتقليص مخططات الأحياء ذات حركة المرور المنخفضة المثيرة للجدل.

ومن المرجح أيضًا أن يصدر رئيس الوزراء المزيد من الإعلانات السياسية، على الرغم من أن هذه الإعلانات تظل طي الكتمان تقليديًا قبل خطابه الرئيسي في اليوم الأخير. وقبل ذلك، سيخاطب غالبية الوزراء المندوبين في خطابات خاصة بهم أمام أنصار الحزب.

وسيكون هناك أيضًا مئات الاجتماعات الهامشية طوال الحدث الذي يستمر أربعة أيام. ومن بين هؤلاء المشاركون فى تلك الفعاليات، ليز تراس، سلف سوناك، التي انهارت ميزانيتها المصغرة خلال مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي، مما دفعها إلى التخفيضات الضريبية والاستمرار في الدفاع عن أيديولوجيتها الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يشارك ريشي سوناك الأحد في المقابلة الجماعية لزعيم الحزب مع مراسلة بي بي سي لورا كوينسبيرج. وفي وقت الغداء تقريبًا، ستشارك كلير كوتينيو، وزيرة الطاقة الجديدة، في لجنة صافي الانبعاثات، بينما تناقش جيليان كيجان، وزيرة التعليم، بيان حزب المحافظين التالي.

وبعد الظهر سيتحدث جرانت شابس، وزير الدفاع، وجيمس كليفرلي، وزير الخارجية، في القاعة الرئيسية، بالإضافة إلى رئيس حزب المحافظين جريج هاندز. وسيظهر كل من كليفرلي ومايكل جوف، وزير التسوية، خلال الأحداث الهامشية ". في حين سيناقش جوف أيضًا مستقبل التيار المحافظ.