النيابة تطلب تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط سائق توك توك بتهمة ترويج الأيس بالساحل

كتب عبد الله محمود - كريم صبحى

أمرت شمال القاهرة، بسرعة ارسال تقرير المعمل الكميائى فى واقعة ضبط سائق توك توك على اتهامه بترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث قام باتخاذ دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي فى توزيع والاتجار في المخدرات، بعد أن ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الايس.

البداية كانت أثناء قيام رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة الساحل بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سائق توك توك حاول الهرب منهم فور مشاهدته لهم، فلاحقته القوة الامنية، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الايس كان ينوى توزيعها على عملائه فى المنطقة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.