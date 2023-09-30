اليوم السابع
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لتهنئته بمنصبه الجديد..

النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

السبت، 30 سبتمبر 2023 08:04 م
النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية النائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم السبت المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، والمستشارين أعضاء جمعيتها العمومية، لتهنئته على منصبه الجديد.
 
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالسادة الحضور، وقد قدم رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه، مؤكدين جميعا على استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سُبل التكامل بين الجهات القضائية المُختلفة، وفي نهاية الاجتماع أهدى النائب العام درع النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العُليا.
 
 
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النائب العام

المحكمة الدستورية

الدستورية العليا



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