المدرسة الأسقفية بمنوف تحتفل ببداية العام الدراسى الجديد

كتب ـ محمد الأحمدى

احتفلت اليوم المدرسة الأسقفية بمنوف التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ببداية العام الدارسي الجديد، حيث نظمت حفلا لاستقبال طلابها من مختلف المراحل التعليمية، بحضور مجموعة من القيادات من وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، اصطحب مجدي أبو السعد مدير المدرسة القيادات التعليمية في جولة لحضور طابور الصباح حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة في أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية والتي تحدثت عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

كما اصطحب مجدي أبو السعد الضيوف في جولة للفصول الدراسية، حيث اطمأنوا على نسب الحضور، بالإضافة لتفقدهم قاعات رياض الأطفال وحضور بعض الحصص الدراسية.

واختتم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية زيارته بكلمة شكر وتقدير لإدارة المدرسة والعاملين، متمنيًا لكل الطلاب وافر النجاح والتفوق في دراستهم، وأن يعم الرخاء والسلام على مصر الحبيبة.

حضر اليوم محروس الباجور وكيل إدارة منوف التعليمية مُمثلا عن باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية وحسام حمدي من التعليم الخاص ومحمود ستين من أمن إدارة منوف التعليمية .

جدير بالذكر، أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.