المحاكمات × 24 ساعة.. المؤبد لتجار هيروين عين شمس وتأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل ابرزها حكم المؤبد لتشكيل عصابي تاجر في المخدرات بعين شمس، تأجيل محاكمة زوج مذيعة شهيرة لاتهام كلبه بعقر مدير بنك ووفاته بالشيخ زايد.

تزوير أوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن عامين لمالكة مكتب للخدمات، وشريكها في الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية لاستيلاء علي مبالغ مالية في البدرشين.

تزوير مستندات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المستندات الرسمية متخذا من دائرة قسم شرطة الزيتون مكانا له لمزاولة نشاطه الإثم.

زوج مذيعة شهيرة

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد تأجيل محاكمة زوج مذيعة، ومديرة منزلها، فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023 لجلسة 2 أكتوبر، للبت في إجراءات رد المحكمة.

تجار عين شمس

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات، بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش أثناء ترويجها في مسكن المتهم الأول فى دائرة قسم شرطة عين شمس.