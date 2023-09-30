المحاضرة الأولى بكليات جامعة سوهاج عن حرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبى

سوهاج محمود مقبول

خصصت جامعة سوهاج المحاضرة الأولى بكل الكليات البالغ عددها 17 كلية مرور 50 سنة على إنتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر من أجل زرع الإنتماء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب الفكري صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج.

وعلى جانب آخر، ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إجتماع مجلس الجامعة لشهر سبتمبر لعام 2023 م بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمبة البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات .

واستهل رئيس الجامعة المجلس بتوجيه خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية، والذي كان بمثابة احتفالاً تاريخياً، أسعد آلاف الطلاب وأسرهم، وبرهن علي تقدير الدولة لأبنائها المتميزين والمتفوقين.مشيداً بتوجيهات فخامته بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"،

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولأعضاء المجلس وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي 2023-2024. متمنيًا عاماً دراسياً موفقاٌ، ومقدماً شكره لقطاع التعليم والطلاب علي مشاركته المتميزة بأسبوع شباب الجامعات وحصد 5 ميداليات ومراكز متقدمة في مختلف الانشطة .

وأكد النعمان أن إدارة الجامعة أنهت كافة استعداداتها لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب الجدد والقدامي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالي بضرورة توفير كافة الإحتياجات اللوجستية التي تضمن إنتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على إتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وقال النعمان أنه خلال المجلس تم التأكيد علي الإنتهاء من رفع المقررات الدراسية علي المنصة الإلكترونية ومتابعة نسب رفع المقررات بكل كلية، إلتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد بالحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، التوجيه بأن تكون بداية المحاضرة الأولي عن حرب أكتوبر بمناسبة مرور 50 سنة إنتصارات أكتوبر المجيد واليوبيل الذهبي للنصر،

ووجه النعماني بتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذها، و تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح النعمان أن المجلس وافق علي إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية إلى كليات الجامعة بناءاً علي موافقة مجلس الوزراء،، إقامة مؤتمر الدراسات العليا لكلية تمريض تحت عنوان التغيرات المناخية والصحة(رؤية التمريض) في ديسمبر القادم، إستضافة المؤتمر الدولي العاشر للجمعية النباتية المصرية في الفترة من ٢٦و 27 نوفمبر االقادم، والموافقة علي إقامة المنتدي الرابع لضمان الجودة في 22 نوفمبر القادم، وعقد المؤتمر السنوي لأمراض الكلي بكلية الطب يومي 26 27 أكتوبر القادم.

وأضاف النعمان أنه تم خلال المجلس ايضاً الموافقة علي اقتراح كلية الزراعة بإنشاء مجلة جامعة سوهاج للعلوم الإقتصادية والإجتماعية، و إعتماد خطة عمل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة للعام الدراسي 2023-2024، و الموافقة علي عقد المؤتمر السنوي لقسم جراحة الأنف والاذن والحنجرة في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر القادم بمدينة الغردقة، الموافقة علي أقامة المؤتمر البيئي الدولي الثالث تحت عنوان " الاستثمار البيئي وأمن المجتمع في ظل رؤية مصر 2023"، وذلك في شهر أبريل القادم 2023.