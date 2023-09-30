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بتكلفة 22 مليار جنيه..

الكهرباء: تشغيل 17 محطة محولات لتوصيل التيار لـ"الدلتا الجديدة" منتصف 2024

السبت، 30 سبتمبر 2023 07:30 ص
الكهرباء: تشغيل 17 محطة محولات لتوصيل التيار لـ"الدلتا الجديدة" منتصف 2024 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسابقون الزمن لسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة، كاشفة أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلها من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.
 
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تأمين التغذية الكهربائية لدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منها 220 كيلو فولت والباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد، موضحاً أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام ورشيد.
 
وأشار المصدر إلى أن هناك 4 محطات تم البدء فى تنفيذهم منذ أغسطس 2022، وتم البدء فى إنشاء 9 محطات فى يونيو الماضي، ومن المقرر أن يتم طرح 4 محطات خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع تشغيلهم منتصف العام المقبل بالكامل.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الدلتا الجديدة

اليوم السابع بلس



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