الكنيسة توزع هدايا على المشتركين بمهرجان الكرازة

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي القداس الإلهي لليوم الثاني من عيد الصليب المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية على مدار ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 توت، وذلك في كنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمطاي، أمس، وخلال القداس عّمد طفلًا من أبناء الإيبارشية.

ووزّع أسقف مطاى عقب صلاة القداس الهدايا التذكارية على المشتركين في مهرجان الكرازة وتعليم الكبار، وتم التقاط الصور التذكارية.

وفى سياق متصل، احتفلت مدرسة الموهوبين بكنيسة الملاك بالدير البحري، بالقبة بالحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات المدرسة من أبناء المرحلة الابتدائية، البالغ عددهم 200 طفل، إلى جانب أسرهم الذين تشترط المدرسة مشاركتهم في مسابقاتها.

وحضر الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار "أنا موهوب" نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وتضمنت المسابقات عدة مجالات من أبرزها الكتاب المقدس والألحان والرسم والموسيقى والألعاب الرياضية (الجمباز وكرة القدم والتنس) حيث استعانت المدرسة بمدربين متخصصين في المجالات المختلفة لتعليم وتدريب الأطفال.

وتسابق أولياء أمور الأطفال في مجالي الكتاب المقدس والعقيدة فقط وتم تكريمهم أيضًا على المجهود الذي قدموه خلال فترة الاجازة الصيفية، مع أبنائهم.

وأشاد نيافة الأنبا ميخائيل بالدور الذي تقوم به مدرسة الموهوبين بالكنيسة في توجيه واستثمار وتنمية قدرات ومواهب الأطفال.