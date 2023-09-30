العراق يعلن إنجاز "الربط الكهربائى" مع الأردن واطلاق التيار خلال أيام

وكالات

أعلن وزير الكهرباء العراقى زياد على فاضل، السبت، إنجاز الربط الكهربائى مع الأردن بشكل كامل، لافتا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام.

وتابع فاضل: "نحن فى طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطى رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتا الى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

كما أشار الى أن "الربط الخليجى السعودى ماض بشكل صحيح، ولا توجد أى مشكلة".

وبين وزير الكهرباء العراقى أن "الوزارة أعطت وعودا سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميجاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".