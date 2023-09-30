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"الصحة" تكشف حقيقة زيادة وزن السيدات بسبب استخدام وسائل تنظيم الأسرة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:00 ص
"الصحة" تكشف حقيقة زيادة وزن السيدات بسبب استخدام وسائل تنظيم الأسرة الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن أقراص منع الحمل الحديثة تحتوى على كميات أقل من الهرمونات، مما يمنع من الزيادة فى الوزن مع المحافظة على نفس درجة الحماية.
 
وأضاف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه توجد معلومات خاطئة مفادها أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يسبب زيادة في الوزن، وتابع: "الحقيقة أنه فى الماضي كان من الشائع والطبيعي حدوث زيادة عارضة في الوزن مع بداية استخدام حبوب منع الحمل، وذلك كان بسبب أن الحبوب كانت تحتوى على جرعات عالية من الهرمونات التى تؤدى إلى احتباس السوائل، وكذلك إلى فتح الشهية".

وأشار الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن أقراص منع الحمل الحديثة تحتوى على كميات أقل من الهرمونات، مما يمنع من الزيادة فى الوزن مع المحافظة على نفس درجة الحماية.


الصحة

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حبوب منع الحمل وزيادة الوزن



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