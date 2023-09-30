"الصحة" تكشف حقيقة زيادة وزن السيدات بسبب استخدام وسائل تنظيم الأسرة

وأضاف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه توجد معلومات خاطئة مفادها أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يسبب زيادة في الوزن، وتابع: "الحقيقة أنه فى الماضي كان من الشائع والطبيعي حدوث زيادة عارضة في الوزن مع بداية استخدام حبوب منع الحمل، وذلك كان بسبب أن الحبوب كانت تحتوى على جرعات عالية من الهرمونات التى تؤدى إلى احتباس السوائل، وكذلك إلى فتح الشهية".