الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية لـ 107 قتلى

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كشفت دائرة صحة نينوى العراقية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة تخص فاجعة حادثة حريق الحمدانية، في مدينة الموصل، فيما أشارت إلى حصيلة الضحايا.

وذكر إعلام الدائرة، في بيان نشرته "السومرية نيوز"، أن "آخر تفاصيل حريق الحمدانية في مدينة الموصل، تمثل بإرسال أربعة مصابين خارج العراق للعلاج"، فيما لفت الى "إرسال تسعة مصابين آخرين، للخارج أيضا، بانتظار تبليغ التحرك نحو مطار القيارة والمتواجدين في محافظات دهوك واربيل ونينوى".

وأضاف، أن "اجمالي عدد الوفيات بلغ 107 أشخاص، من ضمنهم 41 شخصاً غير متعرف عليهم لغاية الان، بينهم أشلاء 5 أشخاص"، مشيرة الى أن "هناك مريضة تمت احالتها الى منظمة اطباء بلا حدود لان لديها كسر".

وأشار الى "ارسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء إلى الطب العدلي في بغداد".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍ ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكانت الألعاب النارية التي استخدمت في قاعة الأفراح المشيدة من مواد قليلة التكلفة وسريعة الاشتعال، وراء اندلاع النار في السقوف الثانوية، مما جعل أكثر من ألف شخص من المدعوين لحفل الزفاف، تحت "حصار" وسط النيران، قبل أن ينهار المبنى، ثم تتدخل فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، بحسب تحقيقات مديرية الدفاع المدني.