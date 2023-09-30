الشرقية: أرشفة 3.7 مليون مستند حكومي ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي

قال الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، أن تم الانتهاء من أرشفة 3 مليون و700 الف، مستند حكومى بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، بنسبة 72%.

وأضاف، نائب محافظ الشرقية لـ "اليوم السابع"، أن رقمنة الوثائق والأرشفة الإلكترونية لها دور كبير فى تحسين أداء العمل، إذ إنها تتميز بكفاءة البحث والأمان وإمكانية الوصول وتوفير الأمن والنفقات الخاصة بتخزين المحفوظات، يأتى ذلك ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن استخدام وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى مجال الأرشفة الإلكترونية وحفظ المعلومات والمستندات والوثائق، التى تعزز مواكبة سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة.

وأكد أن الحكومة قامت بتقديم كل سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى، وتفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية للقرارات الصادرة، للاستفادة من منظومة التحول الرقمى كونها أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية ضمن مساعى الدولة للإصلاح الإدارى، وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور.