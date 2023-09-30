اليوم السابع
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السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى حلمية الزيتون

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:34 م
السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن فى حلمية الزيتون حريق.. ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن في منطقة حلمية الزيتون ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى حلمية الزيتون ، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
 
 
 

حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

حلمية الزيتون



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