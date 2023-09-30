اليوم السابع
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السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكي بالجيزة دون إصابات

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:28 م
السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكي بالجيزة دون إصابات حريق السيارة
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بسيارة ملاكي، بشارع جامعة القاهرة، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسيارة بشارع جامعة القاهرة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن حريق اشتعل بسيارة ملاكي، وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم إجراء معاينة لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


حريق سيارة

جامعة القاهرة

امن الجيزة

حرائق السيارات



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