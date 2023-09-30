السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكي بالجيزة دون إصابات

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بسيارة ملاكي، بشارع جامعة القاهرة، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسيارة بشارع جامعة القاهرة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن حريق اشتعل بسيارة ملاكي، وتم محاصرته والسيطرة عليه دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم إجراء معاينة لحصر التلفيات التي لحقت بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.