السباح المصرى سيد الباروكي يحصل على المركز الأول في بطولة العالم للسباحة بالزعانف

الإسماعيلية – السيد فلاح

نجح السباح العالمى سيد الباروكى، بطل العالم في السباحة وابن محافظة الإسماعيلية، ولاعب نادي "NPS" الإيطالي في الحصول علي المركز الأول في بطولة العالم للسباحة بالزعانف الرواد في المياه المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

وحصل الباروكي علي المركز الأول في بطولة العالم في 3 كيلو مونو، وكيلو مونو، ورفع العلم المصري فور فوزه، وسط فرحة كبيرة، ليواصل حصد البطولات العالمية وتحقيق الأرقام القياسية.

يذكر أن "الباروكي"، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والحاصل مؤخرًا على المركز الأول، في بطولة العالم للسباحة بزعانف المونو، والتى استضافتها مصر، وحصل على 4 ميداليات ذهب، وهو أول عربى وإفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين في موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، في إيطاليا والصين.

وقال السباح العالمى سيد الباروكى، إنه سجل رقمين قياسيين، في بطولة العالم للسباحة والتى استضافتها مصر في الفترة الأخيرة، الأول في سباحة مسافة 400 متر بفارق 9 ثوانٍ عن المركز الثانى وسباحة مسافة 800 متر بفارق 17 ثانية عن المركز الثانى، مشيرًا إلى أنه تفوق في بطولة العالم للسباحة بزعانف المونو رقم 18 والتى استضافتها مصر بمجمع حمامات السباحة الأوليمبى باستاد القاهرة في الفترة من 25 حتى 27 يونيو على 38 متسابقًا من دول مختلفة.



السباح العالمى سيد الباروكى



السباح العالمى سيد الباروكى



السباح العالمى سيد الباروكى



السباح العالمى سيد الباروكى