الزراعة تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشى صغار المربين مجانا بمحافظة كفر الشيخ

كتبت ــ أسماء نصار

انطلقت اليوم السبت، القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة والقري الأكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ اعتبار من اليوم ولمدة 6 أيام، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة تقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتأتي في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار فاضل إلى أنه يشارك في تنظيم القافلة، معهد التناسليات الحيوانيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في المحافظة ومعهد الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.