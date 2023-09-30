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الزراعة تطلق غدا الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:11 م
الزراعة تطلق غدا الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة تحصين الاغنام- أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تنطلق غدا الأحد الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الأغنام والماعز " تحت رعاية ال كتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، و تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي .
 
قالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة ان الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت اشراف مديرى مديريات الطب البيطري في المحافظات لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.
 
واشارت إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة  مديرية الأمن والمحليات و مديرية الأوقاف و المسؤولين عن الكنائس و العمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين.
 
يذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشي ضد الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التي تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعتبر احد اهم محاور الأمن الغذائى.
 
 

الزراعة

الامن الغذائى

الثروة الحيوانيه

طاعون المجترات



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