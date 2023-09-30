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الرئيس السيسي: نعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم قطاع الصناعة

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:41 م
الرئيس السيسي: نعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم قطاع الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم الصناعة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، بجلسة الاقتصاد، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

 


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