الرئيس السيسي: نعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم قطاع الصناعة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم الصناعة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، بجلسة الاقتصاد، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة.