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الرئيس السيسي: مشروع قناة السويس الجديدة استهدف جمع المصريين على قلب رجل واحد

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:27 م
الرئيس السيسي: مشروع قناة السويس الجديدة استهدف جمع المصريين على قلب رجل واحد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: "95% من أرض مصر صحراء، هما بيتحروا الكذب وعاوزين يبقوا مكتوبين عند ربنا كذابين مخربين"، وكل يوم بيعدى على الشعب متنكد حجم الظلم اللى بيتحملوه فوق منا تتخيلوا. 
 
وأضاف: الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة إننا نعملها في قناة السويس إننا نعمل مشروع نجمع الناس حواليه وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سيلمان كان وزير الاستثمار، قال احنا نخلى بالنا إن إحنا عاوزين نعمله باقتصاديات قولتله عاوز أدى الأمل للناس وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% فايدة ، وكانت الفائدة 10.5% ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل ابدا في سنة أبدا أبدا والبانى طالع.
 
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "64 مليار كانت عوائد الحكومة هتدفعها وهتبقى عبئا على الحكومة وبقى في التزام عليا كدولة انى ادرجع الأرباح للناس لكن كان العائد المعنوى في جموع المصريين كان دخل القناة من 4 إلى 4.5 احنا النهاردة لما اتعملت قناة السوبيس النهاردة بنقفل الـ10 و10.5 السنة القادمة".

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