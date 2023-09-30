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الرئيس السيسي: ما فيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار وأى حد يقول غير كده جاهل

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:05 م
الرئيس السيسي: ما فيش بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار وأى حد يقول غير كده جاهل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: مفيش أى بلد بتطلع لقدام غير بالاستقرار والأمن وأى حد يقولكم إنه ممكن يعمل استقرار وتنمية بطريقة تانية غير كده يا جاهل يا أحمق.
 
وأضاف: الموضوع بالنسبالى بقوله لكم كمصريين مين يمسكها مش مهم، أنا واحد منكم وأخوكم، طول ما البلد مستقرة البلد هتطلع لقدام، وإذا كانت مش مستقرة مش ممكن تطلع لقدام.
 
وتابع: "ربنا أراد إن اللى شاهد دلوقتى واللى شهد قبل كده يشوف نماذج موجودة لغاية دلوقتى قد يكونوا أغنى مننا لم يستقروا ولم يناموا وهل فى فرصة.. يارب يساعدهم، الكلام ده بقوله من أول ما توليت المسئولية، والناس بتستغرب أنت خايف من حاجة، أيوة 105 ملايين لو حصل حاجة لا قدر الله انتوا هتبقوا في حتة تانية خالص.

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