اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 03:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي للمواطن: عاوز تعيش أنا معاك عاوز تصرف على أولادك أنا جنبك

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:38 م
الرئيس السيسي للمواطن: عاوز تعيش أنا معاك عاوز تصرف على أولادك أنا جنبك الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كل أزمة هتعملها أو تتعمل فيك هيبقى ليها تداعيات وبقول الكلام ده لكل مصري بسيط في الشارع.
 
وأضاف: الدولة بتدفع تمن الـ450 مليار دول من لحم الحى وأنت كمواطن عاوز تعيش وأنا معاك عاوز تربى أولادك وأنا جنبك وتشغلهم وده حقك، بس لازم نفهم الحكاية حكاية بلدنا 43 سنة وهى كده عاوزين تخرجوا منها.
 
وتابع: كان في 5 ملايين مصري شغالين في المشروعات أيام كورونا، وأنا بقعد مع متخصصين موجودين معانا في المسئولية وبيبقى في تواصل مع خبراء نظرائهم في الجامعات.

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي بمؤتمر حكاية وطن: خسرنا 450 مليار دولار خلال عام 2011

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:36 م

الرئيس السيسي عن الوضع الاقتصادى: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:33 م

وزير المالية: مصر لم تعرف إلا عجزا أوليا في الموازنة خلال 43 عاما

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:31 م

وزير المالية: حلينا مشكلة المعاشات وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:29 م

وزير المالية: على مدار 43 سنة هناك عجز يضاف إلى الدين

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة