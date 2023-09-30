الرئيس السيسي للمصريين: "مصر بلدنا كلنا ولنا فيها زي بعض"

كتب محمد شعلان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين، قائلا: "اسمعوا يا مصريين أوعوا تداروا وشكم مني واسمعوا واعرفوا ده وضع مصر بلدنا كلنا لنا فيها كلنا زي بعض الغلبان له زيي وعليه اللي عليا، ولو دخلنا محطة بنزين ملاقيناش وقود هنمسك في الحكومة ونتكلم على تداعيات اللى حصل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن المحطات الموجودة في الكهرباء وفق كلام وزير الكهرباء بتطلع إنتاج 59 الف ميجا ومفيش مشكلة في الإنتاج وعندنا شبكة كهرباء مستقرة بشكل كامل ولكن بيتكلم أن في استثمارات بـ2 تريليون جنيه ده هيكون منين".

وتابع: "إذا شفتم الخط الصبح بتاع المصروفات والايرادات وهل في فائض لطلبات ولا لا؟ الفائض ده لازم يجي بالسلف والفائض يجي بالسلف والسلف عشان خاطر عيون بلدنا وتبقى المفروض بلدنا تقف يد واحدة عشان تسدد ديونها وسلفها".