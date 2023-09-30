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الرئيس السيسي عن الوضع الاقتصادى: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:33 م
الرئيس السيسي عن الوضع الاقتصادى: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكل الموازنة العامة للدولة من عام 1980 وحتى الآن، قائلا: "ليه ظروفنا صعبة.. ظروفنا صعبة دائما.. بنقول من سنة 80 مش الهدف الدفاع عن نفسنا.. بنقرر واقع ونقول للناس إيه الحكاية.. بنقول الحكاية علشان لازم نتخلص منها".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "لما هي دولة من سنة 80 لغاية دلوقتي دائما عندها عجز.. الدكتور معيط اتكلم في حاجات كتير أوي.. الاقتصاديين يستوعبوا الكلام ده.. بقول للمواطن ببساطة دخلي "دخل مصر وإيراد مصر".. مش قد مصروف مصر".
 
 

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