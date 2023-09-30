الرئيس السيسي: حالة عدم الاستقرار قبل 2013 جابت البلد على الأرض

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: من 2011 إلى 2013 هقولكم قد إيه جهل الآخرين بقى حد عاوز يحكم بلد ويهدها علشان ياخدها في 2012 وكنت بقولهم يا جماعة كل يوم بيعدى باللى إحنا فيه البلد بتضيع، ما حدش هيعرف يصلحا قبل كده، البلد تستقر وبعدين الانتخابات تجيب اللى تجيبه .

وأضاف الرئيس السيسي: إذا كنت مش عاوز تساعد نفسك وتغير الواقع بتاعك بتطلب من الآخربن ليه .

وتابع: 30 مليار جبناهم بشق الأنفس لغاية ما قامت الثورة، وخلصناهم فى سنة ونصف لأننا كنا بنجيب البترول والسلع التموينية بالدولار وتبيعه بالجنيه لأن حالة عدم الاستقرار جابت البلد على الأرض.