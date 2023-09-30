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الرئيس السيسي بمؤتمر حكاية وطن: خسرنا 450 مليار دولار خلال عام 2011

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:36 م
الرئيس السيسي بمؤتمر حكاية وطن: خسرنا 450 مليار دولار خلال عام 2011 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن وضع الدولة المصرية في الوضع الاقتصادي، قائلا: "ده حال الدولة.. ده الإيراد وده الإنفاق.. وفيه جزء منه نعمله ازاي.. لازم زيادة الموارد.. واحنا بنعمل ده.. الدكتور هالة السعيد كانت بتتكلم عن الزيادة السكانية.. مصر عملت محاولات كتيرة لتجاوز الأزمة دي من أيام الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك ولم ننجح حتى الآن.. ولم نحقق المعدل المطلوب". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة الاقتصاد، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": "تخيلوا أنه من عام 2011 كان النمو السكاني ثابت.. يعني صفر.. فيه دول نموها سلبي.. المواليد قد الوفيات.. 25 مليون زادوا في الفترة من عام 2011 حتى الآن.. الـ 25 مليون دول.. الخطين عمرهما ما قربوا من بعض "خط الإيرادات والمصروفات".. تصور بقي في 2011 بتخسر 450 مليار دولار كأني مش ليهم تأثير.

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