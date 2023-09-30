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الرئيس السيسي: النهارده هنحكى حكاية مصر من 2011 لحد دلوقتى

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:38 ص
الرئيس السيسي: النهارده هنحكى حكاية مصر من 2011 لحد دلوقتى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليوم وغدا إن شاء الله هنحكي حكاية بلدنا وكان فيه حوار وطني اطلقناه من السنة اللى فاتت، وقلنا نتكلم ونسمع بعدنا، والنهارده هنحيكلكوا الحكاية بتاعت مصر من 2011 لحد النهارده".
 
جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر حكاية وطن.
 
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
 
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
 
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
 
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
 
 

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