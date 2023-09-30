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الرئيس السيسي: البترول والغاز والكهرباء لو تدار استثماريا تحقق مليارات في البورصة

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:23 م
الرئيس السيسي: البترول والغاز والكهرباء لو تدار استثماريا تحقق مليارات في البورصة الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاعات البترول والغاز والكهرباء لا تدار بشكل استثماري، قائلا: "لو القطاعات دي تدار بشكل استثماري البترول والغاز والكهرباء كنت هتيجي النهارده تنزل شركات الكهرباء في البورصة تجيب مليارات الدولارات مش جنيهات".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن هذه القطاعات لا تحقق العوائد المطلوبة بسبب الدعم، مضيفا: "هذه القطاعات عشان مش بتحقق العوائد المطلوبة، وفي دعم كبير جدا فيها، فالاستثمار يخش فيها أزاي ولو نزلتها البورصة وقلت المصريين يشتروا هيسألوا الشركات بتكسب ولا لا ومش هيخشوا فيها".

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