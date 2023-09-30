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الرئيس السيسى يوجه بدعوة رجال الأعمال بالاستثمار في قائمة مشروعات أعدتها الدولة

السبت، 30 سبتمبر 2023 05:36 م
الرئيس السيسى يوجه بدعوة رجال الأعمال بالاستثمار في قائمة مشروعات أعدتها الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولين بدعوة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بالاستثمار في قائمة المشروعات التي تحتاجها الدولة، معقبا بالقول: "محتاجين كدولة نقنع المستثمرين المصريين والأجانب يشتغلوا في القائمة التي تضم مشروعات .. فمثلا احنا بنستورد 14 مليون إطار سيارات .. طيب بيكلفوا 800 مليون دولار .. طيب المصنع ده لو اتعمل في مصر هينتج الكلام ده هجيب مستلزمات إنتاجه يبقا أنا وفرت 250 مليون دولار وحاجات تانية كثير".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023"، "احنا كدولة ومواطنين ومستثمرين محتاجين ان الرقم ده نقدر ننهيه في أقل مدة.
 
أشار الرئيس السيسي إلى أن البعض يتساءل متى نرى انفراج الأزمة بغض النظر عن التطورات الموجودة في الخارج التي رفعت أسعار الوقود والسلع الأساسية وتعقيد في سلاسل التوريد والامداد.

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