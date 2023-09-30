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الرئيس السيسى: مصر لم تستدين حتى سنة 70.. وعاوزين نشوف بلدنا في مكان تستحقه

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:40 م
الرئيس السيسى: مصر لم تستدين حتى سنة 70.. وعاوزين نشوف بلدنا في مكان تستحقه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تستدين حتى سنة 1970، نتيجة تداعيات الحرب التي فرضت على مصر لتتجاوز أزمة الحرب والسعي في الحصول على موارد عن طريق الاستدانة، معقبا: " يعني كان فيه واقع من الخمسينيات حتى سنة 70 والواقع تغير من 70 حتى الآن".
 
أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، "عاوزين نشوف بلدنا في مكان تستحقه .. القلة والعوز مش مشكلة .. ولكن المشكلة أنك تقبله ومش مستعد إنك تقاتل من أجل إنهائه.. طيب اللى قبل مننا محاولوش .. لا حاولوا.. لأن الناس اللى كانت موجودة قبل كده مصريين بيحبوا بلدهم.. لكن قد يكون حجم التحدي كبير.. كتير من الناس تقول الرئيس السادات عمل السلام ومش مقدر إن الحرب كان ليها تداعيات كبيرة جدا على الدولة المصرية وصعب انها تعيش على هذا التحدي رغم وجود الدعم".
 

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