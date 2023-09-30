اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: "مستعد أتكبد ثمن بناء مصر حتى وإن كان موتي"

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:58 م
الرئيس السيسى: "مستعد أتكبد ثمن بناء مصر حتى وإن كان موتي" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "في 2014 واحد قالي إنت أيقونة مصر..إنت بطل مصر أوعى تخش فى المسؤولية .. أصل بعد كده هيقطعوك، ..معقبا: " رديت عليه وقلت له لو كان بناء الدولة هيخليهم مش يقطعوني لا كمان يموتوني، أنا هعملها وأخش".
 
وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023،:" بفكر الدكتور معيط في 2014 وأول زيادة في تخفيض دعم الوقود في 2014 والناس قالت عمل كده ازاى؟ ويعمل كده في نفسه؟.. اوعوا تفتكروا إن جاي أقدم نفسي ليكم؟.. لا لا .. لا ده لا يليق خالص.".
 

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكايه_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز

حكاية_وطن

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي للمواطن: عاوز تعيش أنا معاك عاوز تصرف على أولادك أنا جنبك

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:38 م

الرئيس السيسي بمؤتمر حكاية وطن: خسرنا 450 مليار دولار خلال عام 2011

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:36 م

الرئيس السيسي عن الوضع الاقتصادى: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:33 م

وزير المالية: مصر لم تعرف إلا عجزا أوليا في الموازنة خلال 43 عاما

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:31 م

وزير المالية: حلينا مشكلة المعاشات وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة