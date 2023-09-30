الرئيس السيسى: "مستعد أتكبد ثمن بناء مصر حتى وإن كان موتي"

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "في 2014 واحد قالي إنت أيقونة مصر..إنت بطل مصر أوعى تخش فى المسؤولية .. أصل بعد كده هيقطعوك، ..معقبا: " رديت عليه وقلت له لو كان بناء الدولة هيخليهم مش يقطعوني لا كمان يموتوني، أنا هعملها وأخش".

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023،:" بفكر الدكتور معيط في 2014 وأول زيادة في تخفيض دعم الوقود في 2014 والناس قالت عمل كده ازاى؟ ويعمل كده في نفسه؟.. اوعوا تفتكروا إن جاي أقدم نفسي ليكم؟.. لا لا .. لا ده لا يليق خالص.".