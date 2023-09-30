اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس السورى: الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة

السبت، 30 سبتمبر 2023 11:10 م
الرئيس السورى: الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة بشار الأسد فى لقاء مع التلفزيون الصينى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الصين دولة عظمى تلعب دوراً مهماً جداً على مستوى العالم، وهى عندما تتحدث عن الشراكة تتحدث عن مبدأ جديد ولا تتحدث عن الهيمنة، بحسب وكالة الأنباء السورية.
 
وأشار الرئيس الأسد فى مقابلة مع تلفزيون الصين المركزى (CCTV) إلى أن الصين وقفت مع سوريا سياسياً من خلال دورها في مجلس الأمن وفي عدد من المحافل الدولية، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع معها في ظل الظروف التي يمر بها العالم وفي ظل الحصار الاقتصادي الغربي القاسي الذي يهدف لتجويع الشعب السورى.
 
وشدد الرئيس الأسد على أن الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار، مبيناً أن منطقتنا تواجه نوعين من الخطر هما خطر الليبرالية الحديثة الغربية التى نشأت فى أمريكا وخطر التطرف.

سوريا

بشار الأسد

الصين

بكين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة