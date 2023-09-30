الدولة المصرية.. "صحة المواطن أولا" إقامة 3 مستشفيات بالجامعة بتكلفة تتخطى 3 مليارات

سوهاج محمود مقبول

خصصت الدولة نسبة من الإنفاق الحكومي على إنشاء وتطوير المستشفيات، إلى جانب تعزيز جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات الحديثة والمتخصصة لخدمة أهالى محافظة سوهاج وباقى محافظات الصعيد قنا الأقصر وأسوان.

هذا وتشهد المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج بصفة خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة إهتماما كبيرا من القيادة السياسية وهذا الأمر أصبح واضح طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو المضي قدما في بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ويأتي مشروع مبنى مستشفى الجراحات التخصصية "جراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب" داخل المستشفى الجامعى والذى من المتوقع إستلامه في 25 يناير من العام القادم تم تصميم المبني علي مساحة 1400م2 ويتكون من 7 طوابق وبدروم ودور أرضي، بطاقة استيعابية 153 سريرًا، وتضم 8 غرف عمليات، 4 غرف عناية ما بعد الجراحة، 57 غرفة عناية مركزة ، 16 غرفة عناية متوسطة، بالإضافة إلى 4 غرف عزل داخل العناية، 8 غرف عزل خارج العناية، و64 غرف إقامة مرضى وبلغت التكلفة التقديرية للمستشفى حوالى 183.5 تقريبا.

وبتكلفة بتكلفة 712 مليون جنيه يأتي مستشفى طفال بمدينة سوهاج الجديدة ضمن مبادرة تطوير القطاع الصحى ويقع مستشفى الأطفال بمنطقة مدينة سوهاج الجديدة والمستشفى يخدم الأطفال بمحافظة سوهاج وبافى محافظات جنوب الصعيد و المساحة الكلية المقامة عليها المستشفى بلغت 6.5 فدان تقريبا والتكلفة الإجمالية لبناء المستشفى بلغ 712 مليون جنيه تقريبا وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى، وجار أعمال التشطيبات النهائية والمستشفى تتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرا والمشروع يتم تنفيذه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروع يتبع كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المصرية ونسبة الإنجاز بالمشروع بلغت حتى الآن 92٪؜.

ويأتي مستشفي شفاء الأطفال هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبناء جنوب الصعيد عامةً وأبناء سوهاج بصفه خاصة، حيث وجه فى زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الاطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وتكتمل الصورة داخل جامعة سوهاج من خلال صرح طبى عملاق أفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمحافظة سوهاج وهو مستشفى سوهاج الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة التكلفة الإنشائية له بلغت 1.1 مليار جنيه و300 مليون جنيه تكلفة الأجهزة الطبية ووطاقته الاستيعابية 280 سريرا و16 غرفة عمليات.

والمستشفى الجامعى الجديد تبلغ مساحة المستشفى 24 ألف متر مربع، والمستشفى يمثل صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد ويضم المستشفى 16 غرفة عمليات وتضم المستشفى 28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرًا للعناية المركزة، وتضم المستشفى عدد 32 حضانة أطفال وتم تجهيز المستشفى ب 32 ماكينة غسيل كلوي والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية، بتكلفة ما يقرب من 300 مليون جنيه.