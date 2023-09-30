الدولة المصرية تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات الإسكان بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

الدولة المصرية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح اقتصادى قامت بدعم وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، الأمر الذى مكنها من المضى قدما بخطوات متسارعة فى مسيرة التنميةاستطاعت الدولة المصرية أن تنتهى عددا من المشروعات المهمة في ملف الإسكان بمحافظة سوهاج.

هذا الملف الذى حقق العدالة الاجتماعية للجميع مت خلال توفير مساكن للمواطن بالمدن الجديدة وفى مقدمة تلك المشروعات جاء مشروع الإسكان إجتماعى بمدينة أخميم الجديدة 36 عمارة تم الانتهاء من إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وتشمل 832 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 مترا مربعا.

2 - الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة يتكون من 960 وحدة سكنية، بتكلفة 102 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم 4320 نسمة ويضم 27 مبنى خدمي (مدرسة –الموقف الإقليمي – حضانة – مكتبة - سوق).

3 - الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة يتكون من 6720 وحدة سكنية، بتكلفة 739 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم 33264 نسمة ويضم 22 مبنى خدمي (سوق – وحدة صحية – مدرسة - حضانة)، والإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة، وتم تنفيذ 28 عمارة إسكان اجتماعي بعدد 672 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كاملة المرافق والخدمات.

4 - الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذ 28 عمارة إسكان اجتماعي بعدد 672 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كاملة المرافق والخدمات.

5 - مدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذ مدينة سوهاج الجديدة كاحدى إحدى المدن الجديدة التي تم إنشائها ضمن مدن الجيل الثالث، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 820,000 نسمة حتى عام 2050.

يبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، حيث تقع جنوب غرب مدبنة سوهاج غرب النيل وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 29,000 فدان يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة: 3.1 مليار جنيه تنقسم إلى قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه وقطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه وقطاع المرافق 1.7 مليار جنيه وقطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه.

الخدمات في مدينة سوهاج الجديدة جامعة سوهاج الجديدة ومحطة أتوبيس ونادي اجتماعي ومباني ترفيهية وسينمات ومطاعم وهايبر ماركت ومستشفى.

8 - تم الانتهاء من 792 وحدة سكنية بحي الكوثر وتم افتتاح المرحلة الثانية منه بإجمالى 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية.