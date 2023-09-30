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الحكومة تنجح في منح 85 ألف رخصة لمصانع القطاع الخاص

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:50 م
الحكومة تنجح في منح 85 ألف رخصة لمصانع القطاع الخاص الصناعة
كتب - إسلام سعيد

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نجحت الحكومة في منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجلا صناعيا للمنشآت الصناعية المختلفة وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023 .
 
وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع. 
 
ومنح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023 منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات. 

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