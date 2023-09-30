اليوم السابع
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للحفاظ على الثروة الحيوانية..

الجيزة تعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:03 م
الجيزة تعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بدءا من أول أكتوبر 2023، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.
 
وأشارت محافظة الجيزة، إلى قيام مديرية الطب البيطري بالجيزة بترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية لمديرية الطب البيطري فى جميع مراكز المحافظة مع توفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين وتوفير لقاحات ومستلزمات التحصين من أدوات وخلافه بالإضافة إلى وسائل وأدوات ترقيم وتسجيل الحيوانات كما تم توفير سيارات للعمل بكل المراكز التابعة بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية بكل مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة.
 
وناشدت المحافظة، المربين بضرورة التعاون مع الإدارات البيطرية واللجان المشكلة أثناء عملية التسجيل والحصر للحفاظ على الثروة الحيوانية.

محافظة الجيزة

الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

الطاعون

بيطري الجيزة



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