التحقيقات تكشف تفاصيل الاعتداء على سيدة فى السلام

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة الاعتداء على سيدة فى السلام على يد عاطلين، أن المتهمين اعتدوا على المجنى عليها بسبب رفضها قيامهم بالوقوف أمام منزلها، وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها قامت بمنعهم من الوقوف أمام منزلها، ما أثار حفيظة المتهمين وقرروا الانتقام منها، فاحضروا أسلحة بيضاء وتربصوا بالسيدة أثناء رجوعها من عملها، وتعدوا عليها بالضرب المبرح امام الأهالى فى المنطقة، وأحدثوا بها عدة إصابات بالغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلا م أول إخطارا من إحدى المستشفيات، يفيد باستقبالها سيدة، مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات بالوجه والعين واشتباه كسر بالأنف.

وبالانتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة، بسبب رفضها وقوفهم أمام منزلها،وبعدها فوجئت بقيام الجناة بالتربص بها والاعتداء عليها محدثين إصابتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (جارى ضبطه)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.