البيت الأبيض يبدأ عدا تنازليا لإغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل

وكالات

أطلقت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض العد التنازلى لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وجاء فى منشور البيت الأبيض: "يتبقى 14 ساعة حتى يغلق الجمهوريون المتطرفون فى مجلس النواب الحكومة".

وأضاف "يجب أن يلتزم الجمهوريون باتفاق الميزانية الذى وافق عليه الحزبان، والذى صوت عليه ثلثاهم قبل بضعة أشهر".

وفى وقت سابق، حذرت وكالة "موديز" من أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتمانى الممتاز للبلاد، وسط مواجهة فى الكونغرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.

وقالت "موديز"، وهى آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، إن الإغلاق سيكون "سلبيا على الائتمان السيادى الأمريكي"، معتبرة أن "أى إغلاق سيكون على الأرجح قصيرا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية".

يذكر أن التمويل الحكومى ينتهى مع بداية السنة المالية الفيدرالية فى 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا فى الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.