الأمة لا تبنى إلا على الإصلاح.. تصريحات الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن (إنفوجراف)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "مش هعقب على الكلام الكتير والكبير والعظيم اللى شرحه رئيس مجلس الوزراء.. وخلال العروض القادمة يكون لنا فرصة أننا نتكلم".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. أه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قال لك كتير.. ده لسه بدري قوي.. لسه بدري قوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنته الجوع والحرمان.. إوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عما أثير حول ازدواج قناة السويس: "الكلام ده كان بيتعمل وأنت مش بس بتحارب إرهاب أنت عندك أبواق.. كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله.. أنت كمان مش محل تقدير من ناسك اللى بتعمل لأجل خاطر ربنا وخاطرهم.. لا ده كمان بيتم الإساءة لك والإساءة إلى مسؤوليك هم وأسرهم.

وأضاف الرئيس السيسي: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا .. كل كلمة كدب وإساءة ليها أجر.. بنؤمن بالله هنقف ونتحاسب واللي هيحاسب ربنا اللى لا بيغفل ولا بينام .. وكل تفاصيل المكر والإفك على مصر خلال الـ 10 سنوات اللى فاتت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري تبقى جزء من الشخصية المصرية.. تبقى متشككة غير واثقة في نفسها وبلدها.. بناء فكر وجداني اتعمل خلال 40 و50 سنة ويعتقدون أنهم يقدروا يبنوا أمة ولا تبنى إلا بالبناء والإصلاح فقط لا على الخراب ولا الإساءة ولا بالتشكيك ولا الظلم ولا بالهدم.. لما أقول إن أى عمل عمله مسؤول إنه منقوص أو فاسد بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط على العمل بتاعه تراب".

وأضاف: الثقة المفقودة والأمل الضايع كان أول حاجة إننا نعملها في قناة السويس إننا نعمل مشروع نجمع الناس حواليه وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سيلمان كان وزير الاستثمار، قال إحنا نخلى بالنا إن إحنا عاوزين نعمله باقتصاديات قولت له عاوز أدى الأمل للناس وقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة بـ12% فايدة، وكانت الفائدة 10.5% ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك ده ما كانش يتعمل أبدا في سنة أبدا أبدا والبانى طالع.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "64 مليارا كانت عوائد الحكومة هتدفعها وهتبقى عبئا على الحكومة وبقى في التزام عليا كدولة إنى أرجع الأرباح للناس لكن كان العائد المعنوى في جموع المصريين كان دخل القناة من 4 إلى 4.5 إحنا النهارده لما اتعملت قناة السويس بنقفل الـ10 و10.5 السنة القادمة".



