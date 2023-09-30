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الأرصاد: غطاء سحابى كثيف وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:00 م
الأرصاد: غطاء سحابى كثيف وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على شمال البلاد يتقدم شرقا مع الوقت، قد يتساقط منه بعض الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، كما يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس.
 
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب سيناء.
 
كما توقعت الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.

 


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