اعترافات عاطل متهم بترويج المخدرات بالسلام: استغليت منزل أسرتى وكرا لتخزين الهيروين

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة معه، حيث كشف أنه خصص نشاطه الإجرامي في ترويج مخدر الهيروين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفا أنه اتخذ من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الآثم وتوزيع المخدرات على عملائه.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه قام باستغلال منزل أسرته الكائن في دائرة القسم كوكر له يقوم بتخزين مخدر الهيروين به، بالإضافة إلى استغلاله أيضا في ترويج المخدر على عملائه في المنطقة، مضيفا أنه قام بحيازة أسلحة نارية بمساعدة آخرين معه لإرهاب الأهاىي ومنعهم من الإبلاغ عنه لرجال الشرطة.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه رجال المباحث الجنائية، تم ضبطه أثناء تواجده في المنزل محل الواقعة، حيث عثر بحوزته على (بندقية خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات- كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس).

وبمواجهته اعترف أمام المقدم كريم البحيري بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.