اليوم السابع
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السبت، 30 سبتمبر 2023 04:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة وفيات حمى الضنك فى بنجلاديش إلى أكثر من 900 شخص

السبت، 30 سبتمبر 2023 04:20 م
ارتفاع حصيلة وفيات حمى الضنك فى بنجلاديش إلى أكثر من 900 شخص حمى الضنك
أ ش أ

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تجاوزت حصيلة ضحايا تفشى حمى الضنك فى بنجلاديش عتبة الـ900 حالة وفاة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /السبت/، أن السلطات الصحية فى بنجلاديش، وذلك البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا، تشير إلى أن التفشى بدأ خلال شهر مايو الماضى تقريبا


ومن جهتهم، قال مسؤولون فى منظمة الصحة العالمية "إن المرض تفشى فى أنحاء البلاد، وأكثر من 130 ألف شخص أصيبوا بالمرض حتى الرابع من سبتمبر الجاري، ما يمثل ارتفاعا بمقدار 20 ضعفا مقارنة بالفترة ذاتها فى العام الماضي".


وحذر خبراء الصحة العالمية من أن تغيير المناخ يساهم فى انتشار حمى الضنك والأمراض الآخرى التى تسببها الفيروسات التى ينقلها البعوض.


جدير بالذكر أن حمى الضنك تتمثل أعراضها فى حدوث حمى شديدة وصداع حاد وآلام فى المفاصل والعضلات.


حمى الضنك

بنجلاديش

منظمة الصحة العالمية

مرض حمى الضنك



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