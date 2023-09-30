اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 91% خلال عام

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:00 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 91% خلال عام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من 9225.61 نقطة بنهاية يونيو عام 2022 إلى 17665.29 نقطة بنهاية يونيو عام 2023 بنسبة نمو 91.48%، وقفز مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" من 1721.22 نقطة إلى 3535.71 نقطة بنسبة نمو 105.42%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" من 2547.67 نقطة إلى 5242.31 نقطة بنسبة نمو 105.77%، وزاد مؤشر تميز من 3702.58 نقطة إلى 5361.91 نقطة بنسبة نمو 44.82%.
 
وحلت البورصة المصرية، في المركز الخامس عربيًا من حيث نسبة الصعود خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2023 مسجلة نمو بنسبة 7.59%، وتصدرت المغرب القائمة بنسبة 11.44%، وحلت "دبي" في المركز الثاني بنسبة 11.31%، وجاءت تونس في المركز الثالث بنسبة 10.09%، وفي المركز الرابع السعودية بنسبة 8.20%.
 
وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتبلغ 107.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2023 مقارنةً بـ85.5 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، محققة معدل نمو بلغ 25.4%، وبلغت نسبة الزيادة في  قيمة إصدارات الأسهم 23.9% خلال هذا الربع، بينما بلغت نسبة الزيادة في الأوراق المالية بخلاف الأسهم 42.2%.
 
واستحوذ المصريون على نسبة 86.30% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني "أبريل-يونيو 2023"، واستحوذ العرب على نسبة 7.9%، ثم جاءت تعاملات الأجانب بنسبة 5.9%.
 
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 1.162 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من عام 2023، وذلك بزيادة بلغت 86.86%، عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة 14.8%.
 

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