إعادة حركة المرور بطريق محور شرق الرياح التوفيقى ببنها بعد رفع آثار حادث تصادم

القليوبية إبراهيم سالم

نجح رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية ، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القايوبية، في إعادة الحركة المرورية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد رفع آثار حادث تصادم سيارة نقل وميني باص، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 أخرين.

وكان قد شهد طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 أخرين، جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ميني باص بسيارة نقل طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 23 أخرين، وجرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وكذلك نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي.