إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق مرسى علم - القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وربع نقل بالكيلو 30 طريق "مرسى علم- القصير" جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى جرحات اليوم الواحد بمرسى علم .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل وملاكى، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة كلا من، محمود محمد مهنى 40 سنة "اشتباه كسر بالذراع الايسر"، محمد احمد على 54 سنة "اشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات بالذراعين"، على ادم محمد 21 سنة "جرح قطعى اسفل العين اليسرى"، مريم مصطفى احمد 37 سنة "اشتباه كسر بالضلوع الصدرية واشتباة كسر بالفك السفلى"، نور محمود محمد 3 سنوات "اشتباه كسر بالانف"، أروى محمود محمد عامين "كدمات متفرقة بالجسم".