إصابة شخص إثر انهيار جزئى لعقار فى كرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص نتيجة حدوث انهيار جزئي لشقة سكنية عقب سقوط سقف في كفر حكيم بمنطقة كرداسة ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في كرداسة ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات ،وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عباة عن سقوط سقف لشقة سكنية في مما أسفر عن إصابة شخص.

تم نقل المصاب إلى المستشفى العام، والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.