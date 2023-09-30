اليوم السابع
Ads
السبت، 30 سبتمبر 2023 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة شخص إثر انهيار جزئى لعقار فى كرداسة

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:08 م
إصابة شخص إثر انهيار جزئى لعقار فى كرداسة انهيار عقار، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص نتيجة حدوث انهيار جزئي لشقة سكنية عقب سقوط سقف في كفر حكيم بمنطقة كرداسة ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في كرداسة ، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات ،وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عباة عن سقوط سقف لشقة سكنية في مما أسفر عن إصابة شخص.
 
تم نقل المصاب إلى المستشفى العام، والاستماع لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 
 
 

انهيار جزئى

عقار سكنى

كرداسة

اخبار عاجلة

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة