اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى البدرشين

السبت، 30 سبتمبر 2023 01:37 م
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى البدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى البدرشين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى البدرشين، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

امن الجيزة

سيارات الاسعاف

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