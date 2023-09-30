أنشطة طلابية وسيارة إسعاف تعمل بالابلكيشن بأول يوم دراسى بجامعة الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية ، إن الجامعة ، أن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، قام بتحية العلم مع طلاب الجوالة، وتفقد مجمع الكليات والمجمع النظري، وأعطي عددا من النصائح للطلاب بأهمية المرحلة القادمة وأن يكون الجميع يد واحده داخل الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أنور لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور عبد العزيز قنصوة تفقد أيضا سيارة الإسعاف المكشوفة وهي خدمة جديدة تقدمها الجامعة للطلاب ، وتعمل سيارة علي نظام ابلكيشن متربط بالكليات ، في حالة تعرض اي طالب الي لوكاعة صحية يتم تحديد مكانه وحضور السيارة علي الفور ونقله إلي الوحدة الصحية.

وأشار عميد كلية التربية، إلى أنه منذ اليوم الأول للدراسة في الجامعة، بدأت الأنشطة الطلابية، من الساعة الاولي للدراسة داخل الجامعة، بكافة الأنشطة الطلابية.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، قام بجولة تفقدية اليوم السبت، شملت عدد من كليات مجمع العلوم الانسانية (المجمع النظرى) سابقًا، لتفقد أول أيام الدراسة في العام الجامعى الجديد 2023/2024 بمرافقة عددمن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 ،وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.