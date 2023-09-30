اليوم السابع
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أمريكا تفرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية اعتبارا من الأول من أكتوبر

السبت، 30 سبتمبر 2023 10:09 م
أمريكا تفرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية اعتبارا من الأول من أكتوبر الدواجن
وكالات

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ذكرت الحكومة الأمريكية أن القرار الذى اتخذته فرنسا بتطعيم البط ضد انفلونزا الطيور سيؤدى إلى فرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية اعتبارا من الأول من أكتوبر.

 

وستبدأ فرنسا فى طلب تطعيم البط فى أكتوبر، مما يجعلها أول دولة فى العالم تطلق حملة تطعيم على مستوى البلاد، وفقا لمسؤولين فى وزارة الزراعة الفرنسية.

 

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تسمح باستيراد الدواجن من الدول المتضررة من السلالة (إتش.بي.إيه.آي) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور أو من القطعان المحصنة ضد المرض.

 

وأضافت الوزارة أن الطيور الملقحة قد لا تظهر عليها علامات العدوى، مما يعنى أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الفيروس موجودا فى القطيع.

 

ولم يتسن على الفور الاتصال بالسفارة الفرنسية فى واشنطن للتعليق.

 

وكانت فرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من الانتشار العالمى غير المسبوق لأنفلونزا الطيور الذى أودى بحياة مئات الملايين من الطيور فى العامين الماضيين وعطل إمدادات لحوم الدواجن والبيض وأدى إلى حظر الاستيراد.

 

وعانت الولايات المتحدة من أسوأ تفش للمرض، إذ نفق ما يقرب من 59 مليون دجاجة وديك رومى وطيور أخرى منذ عام 2022.

 

واختبر المسؤولون الأمريكيون اللقاحات لكنهم لم يوافقوا على استخدامها.

 

وقال جون كليفورد، مستشار سياسة التجارة البيطرية لمجلس تصدير الدواجن والبيض الأمريكى، وهو مجموعة صناعية، إن القيود التجارية تهدد واردات أميركا من الكتاكيت وبيض التفريخ من فرنسا لقطاع التربية.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد معلومات حول كيفية قيام فرنسا بمراقبة القطعان الملقحة بحثا عن علامات المرض.

 

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على واردات البط الحى وبيض البط ومنتجات البط غير المعالجة من دول أوروبية أخرى، بما فى ذلك تلك الموجودة فى منطقة تعرف باسم منطقة تجارة الدواجن الأوروبية.

 

كما سيلقى سعادة عمر السويدى وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة رئيسية حول تعزيز دور القطاع الصناعى وتحقيق التنمية المستدامة.

 


الدواجن

انفلونزا الطيور

أمريكا

فرنسا



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