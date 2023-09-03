وفاة عامل وإصابة آخر إثر سقوط بلكونة بعقار فى حى جمرك الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا ب سقوط بلكونة شقة باالدور 15 بالعقار الكائن بشارع رأس التين، مما أسفر عن إصابة عامل ووفاة آخر، كانا يعملان فى ترميم واجهة العقار، وانتقل إلى موقع الحادث القيادات الأمنية والتنفيذية، وأكد الحى أن أعمال الترميم جاءت بدون ترخيص.

وكان الحى تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان مكون من أرضي وثلاث أدوار، وهو عقار صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2019.

ووجهت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك عصام جابر بإدارة المشروعات،و احمد سالم بالتدخل السريع ،حيث جاري إزالة الأجزاء الخطرة.

وقام بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار 2ص / 4 ت زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ، و وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين ، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.

وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.