وزير الخارجية الروسى يترأس وفد بلاده المشارك بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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يترأس وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وفد بلاده المشارك فى الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التى ستفتتح /الثلاثاء/ المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه من المقرر أن يلقى لافروف كلمة خلال الجمعية العامة ويشارك فى عدد من الاجتماعات الثنائية والفعاليات المتعددة الأطراف بما فى ذلك مسارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعى ومجموعة الأصدقاء للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.



وفيما يتعلق بنهج روسيا من أجل نظام عالمى عادل، لفتت الخارجية الروسية "إلى أن لافروف سيدافع عن مناهجها الأساسية كما سيدعو لاستعادة دور الأمم المتحدة باعتبارها آلية التنسيق المركزية لحماية وتنسيق مصالح جميع الدول".



ووفقا للخارجية الروسية، فإن وزير الخارجية الروسى سيواصل أيضًا النضال من أجل الحفاظ على الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة من أجل الامتثال الصارم والكامل لميثاقها.



وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن الوفد الروسي، إلى جانب شركائه من الجنوب العالمي، سيبذلون جهودًا متتالية من أجل بناء نظام عالمى متعدد المراكز عادل وديمقراطى حقًا، ومنع تسييس مختلف مجالات التعاون بين الدول.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوفد الروسي، سيعمل على الترويج لمجموعة كاملة من المبادرات المتعلقة بالقضايا الدولية الرئيسية، مضيفة "سنقدم مشاريع قرارات للجمعية العامة فى مجالات مهمة مثل تعزيز هيكل الحد من الأسلحة وعدم الانتشار ومنع عسكرة الفضاء".